慈善组织称印度严寒致使逾百人丧生

南非执政党非国大支持总统祖马 拒绝敦促其辞职的呼吁
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
路透新德里1月3日（记者 Manoj Kumar） - 慈善组织ActionAid周四称，印度北部地区遭遇至少44年来最寒冷天气侵袭，有超过100名无家可归的人因此丧生。
周二，印度首都新德里最高气温仅9.8摄氏度，创下1969年以来低点。大雾还导致许多航班和列车班次被取消。
ActionAid称，据其所知北部已有107人死于严寒，该组织谴责地方政府未按最高法院指示提供避寒场所。
“仅在德里，就有逾10万名无家可归者受严寒威胁。北方邦（Uttar Pradesh）有100余人冻死，拉基斯坦邦（Rajasthan）也有数人冻死，”为该组织工作、并向最高法院汇报的Sandeep Chachra说。
Chachra指出，最高法院要求各邦政府为无家可归者提供冬季避寒场所，但各邦执行情况糟糕，许多人就睡在街头。在新德里，冬季举家露宿是司空见惯的事。
印度气象部门官员称，预计未来数日仍将延续低温天气。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。
路透北京4月5日 - 中国周三称，看不出朝鲜最新发射导弹与“习特会”有关联。中国国家主席习近平和美国总统特朗普本周稍晚将举行会晤。