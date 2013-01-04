慈善组织称印度严寒致使逾百人丧生

路透新德里1月3日（记者 Manoj Kumar） - 慈善组织ActionAid周四称，印度北部地区遭遇至少44年来最寒冷天气侵袭，有超过100名无家可归的人因此丧生。

周二，印度首都新德里最高气温仅9.8摄氏度，创下1969年以来低点。大雾还导致许多航班和列车班次被取消。

ActionAid称，据其所知北部已有107人死于严寒，该组织谴责地方政府未按最高法院指示提供避寒场所。

“仅在德里，就有逾10万名无家可归者受严寒威胁。北方邦（Uttar Pradesh）有100余人冻死，拉基斯坦邦（Rajasthan）也有数人冻死，”为该组织工作、并向最高法院汇报的Sandeep Chachra说。

Chachra指出，最高法院要求各邦政府为无家可归者提供冬季避寒场所，但各邦执行情况糟糕，许多人就睡在街头。在新德里，冬季举家露宿是司空见惯的事。

印度气象部门官员称，预计未来数日仍将延续低温天气。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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