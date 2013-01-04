慈善组织称印度严寒致使逾百人丧生

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月3日（记者 Manoj Kumar） - 慈善组织ActionAid周四称，印度北部地区遭遇至少44年来最寒冷天气侵袭，有超过100名无家可归的人因此丧生。
周二，印度首都新德里最高气温仅9.8摄氏度，创下1969年以来低点。大雾还导致许多航班和列车班次被取消。
ActionAid称，据其所知北部已有107人死于严寒，该组织谴责地方政府未按最高法院指示提供避寒场所。
“仅在德里，就有逾10万名无家可归者受严寒威胁。北方邦（Uttar Pradesh）有100余人冻死，拉基斯坦邦（Rajasthan）也有数人冻死，”为该组织工作、并向最高法院汇报的Sandeep Chachra说。
Chachra指出，最高法院要求各邦政府为无家可归者提供冬季避寒场所，但各邦执行情况糟糕，许多人就睡在街头。在新德里，冬季举家露宿是司空见惯的事。
印度气象部门官员称，预计未来数日仍将延续低温天气。(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。