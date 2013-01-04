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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 11:50 BJT

慈善组织称印度严寒致使逾百人丧生

慈善组织ActionAid周四称，印度北部地区遭遇至少44年来最寒冷天气侵袭，有超过100名无家可归的人因此丧生。印度首都新德里周二最高气温仅9.8摄氏度，创下1969年以来低点。印度气象部门官员称，预计未来数日仍将延续低温天气。路透

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