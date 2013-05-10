印度法官批评该国中央调查局只知“鹦鹉学舌”

路透新德里5月10日(记者 Ross Colvin/Satarupa Bhattacharjya) - 当印度最高法院法官R.M. Lodha本周谴责印度中央调查局(CBI)是“一只关在笼子里的鹦鹉”，只知鹦鹉学舌时，法庭内顿时鸦雀无声。印度中央调查局类似美国联邦调查局。

R.M. Lodha大声斥责了印度总检察长，称后者公然干涉CBI对煤田许可证分配过程中涉嫌违规问题的调查。

R.M. Lodha法官的表态是多年来首次有官方声音对印度国大党领导的政府利用CBI掩盖不法行为等提出反对意见。

印度政府高官和CBI多次否认类似指控。

CBI发言人Dharini Mishra表示：“CBI根据法律，秉持着自由、公平和公正的方式进行所有的调查。”

R.M. Lodha法官的严厉抨击令CBI的角色以及它与印度政府的关系成为焦点。CBI负责调查腐败和所有的重大犯罪案件。

两名前CBI主管对路透表示，无论哪个党派掌权，该机构都受到政治影响。

前主管Joginder Singh表示：“政治阶层永远不会让CBI独立。”

他说自己因在1990年代拒绝放弃对比哈尔邦一名主要部长的调查而被迫离职。

2005-2008年期间曾担任CBI主管的Vijay Shanker表示，CBI承受着政治压力是“毋庸置疑的”，但他拒绝说出是否亲身经历过类似的干预。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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