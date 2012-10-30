瞄准权贵 印度反腐斗士震撼该国政界

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透新德里10月30日电(记者 Ross Colvin/John Chalmers)---在新德里某郊区一间破旧的屋子里，一名性情温和的前税务官凯吉利瓦尔(Arvind Kejriwal)发起了一连串针对印度权贵的腐败指控，震撼了印度政界。
紧接着，凯吉利瓦尔公开指控国大党主席索尼娅·甘地(Sonia Gandhi)的女婿涉嫌非法交易。
印度民众对该国政治家、政府和企业中根深蒂固的腐败行为深恶痛绝，但即便愤恨，却常常忍耐，很少有人以公开方式对抗。凯吉利瓦尔的指控正是希望利用民众的这种愤怒情绪。
凯吉利瓦尔在一间简陋的办公室接受路透采访时表示：“我们的目的是告诉民众，每个政治党派都腐败。他们相互勾结，相互保护。”
尽管他的指控尚未引发任何正式调查，但他将矛头对准高层人士的举动是前所未有的。
反腐败活动人士过去曾敦促政府出台更严格的反腐败法令，但没有指名道姓、口诛笔伐。即便互相敌对的党派也避免进行个人攻击。
据透明国际(Transparency International)数据，印度人认为政党才是该国最腐败的机构。由国家选举观察(National ElectionWatch)近期对上院议员的调查显示，他们的平均净资产约为230万美元，而议员一个月的收入约为900美元。
凯吉利瓦尔的这场反腐败斗争已持续十年之久，但在2010年才开始重拳出击。
他是印度反腐败(India Against Corruption)运动的发起者之一。这场运动由现年75岁的资深社会活动人士安纳·哈扎尔(Anna Hazare)领导。哈扎尔在去年发起的绝食抗议获得了无数印度中产阶级的支持。
腐败是印度日常生活的一部分，小到为接入天然气、获得护照或逃脱交通违章，大到涉及数十亿美元的丑闻。
哈扎尔的反腐运动归于失败，但凯吉利瓦尔针对高层人士的行动却将他置于聚光灯下。
批评人士认为他是个政治机会主义者，但承认他巧妙利用媒体，特别是电视，扩大了反腐运动声势。
政治评论人士Swapan Dasgupta表示：“他震撼了印度体制。但能否会导致体制的净化，我不知道。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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