印度前总理辛格被法院传唤 与煤田合约有关

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透新德里3月11日 - 印度前总理辛格（Manmohan Singh）周三被法院传唤。印度中央调查局一名消息人士透露，该局下属一家特别法院传唤前总理辛格、亿万富翁库玛·贝拉（Kumar Mangalam Birla）以及另一名官员，要求他们4月8日到庭。
此次传唤与一块2005年授予印度铝工业公司（Hindalco Industries）的煤田有关。印度铝工业公司是博拉集团（Aditya Birla Group）旗下公司，而库玛·贝拉是市值400亿美元的博拉集团董事长。该公司拒绝置评。
辛格政府执掌印度10年，期间批准的多数煤田项目，已于去年被印度最高法院裁定程序不合法并推翻。
莫迪政府目前正重新拍卖这些煤田，这对于该国降低对煤炭进口的依存度至为重要。
辛格是享誉全球的经济学家，被视为印度1990年代自由市场改革的总设计师。他在应对2008年金融危机时也发挥了重要作用。
辛格执政10年，但第二任期深陷腐败丑闻泥潭，且外界指称辛格政府被国大党领袖索尼娅·甘地操纵。
辛格任期内印度腐败现象严重，严重损及辛格的政治家形象。
“前任政府绝对没什么需要隐瞒的。我们的行为非常正派、透明，法律程序将证明我们的清白。”国大党发言人Manish Tewari说。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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