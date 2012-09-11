培训学校盛行 令印度社会分化加剧

路透印度科塔9月11日电(记者 Diksha Madhok)---拥有五英亩的校园、一万名学生、最先进的LCD投影仪，Bansal Classes要比印度多数学校的规模更大、设备更先进。

但位於拉贾斯坦邦科塔的这个标志性机构却既非普通的学校，也非大学。它是印度民间教育行业这个王冠上的一颗明珠。

培训学校吸引着印度数以万计的中产家庭。印度长达20年的经济快速增长未能令该国教育体制及好大学短缺的局面出现改变。

这些培训学校是为了帮助学生顺利通过为数不多的几所知名学府的入学考试。他们的做法是死记硬背。数以百计的青少年在Bansal集中训练，解决物理、化学或数学等学科的复杂多选题。

Yash Raj Mishra是这所学校的一名学生。他住在一个很小的房间里，没有电视，没有笔记本电脑，每天要花16个小时上课、修改或处理各种考卷。

现年17岁的Mishra说：“就算朋友们的成绩只比我好一点点，我都会感觉很糟，很沮丧。”

在科塔为期两年的补习课程要耗费3,000-4,000美元，此外，学生们还不得不支付他们常规学校的费用以及一年至少2,000美元的住宿费。对於印度这样一个人均年收入仅为1,250美元的国家而言，这笔开支对大部分人来说不是小数目。

一位名叫Manoj Chauhan的数学老师说：“一个孩子就意味着一堆一千卢比的钞票。”这位20多岁的老师本可以去一家软件公司或跨国企业上班，但他选择在科塔教书。这里的很多老师月薪都高达6,000美元。

这种培训学校加剧了印度教育体制的不平等之处。教师逃课和辍学率高一直是印度教育体制的弊病，这也导致四分之一的印度人成为文盲并缺乏满足该国经济快速成长所需要的技术。

根据全球人力资源解决方案知名公司万宝盛华集团(ManpowerGroup)进行的一项全球调查，印度技术工人的缺失率估计高达67%，属全球第二差。

技术工人短缺将威胁到印度最大的经济优势之一，即人口红利。

在印度12亿人口中，年龄在35岁以下的人口占60%，这使该国拥有从人口红利中受益的机会。人口红利为东亚经济体在20世纪末带来了巨大转变。

2020年，印度的平均年龄为29岁，而中国和美国为37岁，日本为48岁，这将为印度带来提高生产率和储蓄率的机会。但如果大量印度青少年依然得不到良好教育，从事低价值工作或就业不足，印度或无法从人口红利中获益。

培训学校在印度其他城市也已遍地开花。对於希望学习工程专业的学生来说，FIITJEE肯定不陌生。这家培训学校在全国已有逾60家分校，并计划在未来数月进行首次公开募股。

FIITJEE远程教育部门负责人R. Trikha称，“人们疯狂地追随我们。培训能有市场就是因为学校制度不起作用。社会应该感激我们在满足这一需求上所做的。”

但是培训学校在印度的盛行令糟糕的国家教育体系更是雪上加霜。从事培训工作收入丰厚，这令学校的老师无心本职工作，他们本应认真教育的贫困学生被冷落一旁。

更贫困学校的经历情况可能更糟糕。老师逃课现象在多数村庄很普遍，而贫困又往往会导致家人让孩子早早结束学业，出去找工作。来自社会等级较低家庭的学生还会面对老师的欺负和歧视，有时被迫做些清扫学校马桶之类的工作，而不是上课。

由於缺乏好学校和好大学，印度一般学校学位的含金量很低，有时学生虽然拿到了学位，最终却发现还是无法找到工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。