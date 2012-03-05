印度大客户欲大幅调降伊朗石油采购--消息人士

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透悉尼3月5日电---两位消息人士说,伊朗石油最大的印度客户Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)(MRPL.NS)计划在2012/13年减少伊朗进口石油至日均80,000桶,减幅高达44%.因西方制裁伊朗的行动令交易更加困难.
根据路透估算,MRPL减少进口伊朗石油将意味着印度下财年采购伊朗石油的数量减少逾20%.
消息人士称,MRPL计划从4月开始的新财年大幅减少从伊朗进口石油.这两位消息人士均熟悉该公司的石油进口计划.
"从伊朗进口的石油数量将大大缩减,"其中一位人士说.
这将是继中国和日本之後,伊朗石油又一亚洲大买家减少采购.
伊朗是印度第二大石油供应国,仅次于沙特阿拉伯.(完)
--编译 李婷仪; 审校 张涛
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