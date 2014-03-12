独家：印度将削减伊朗石油进口 以符核协议限制--消息

* 1月20日至7月20日间进口日均量应在19.5万桶

* 印度2013/14年度自伊朗进口的石油量减少20%

* 最大买主为Essar公司，进口量高于合约量

路透新德里3月11日 -印度政府消息人士称，在美方要求新德里自伊朗进口的石油量需维持在2013年底水准后，印度第一季起需将从伊朗进口的石油量削减近三分之二，以符合六大国放宽对伊朗制裁的核协议规定。

由于1-3月从伊朗增加石油进口的计划已定，印度需将其石油日采购量削减至大约11万桶，才能使得到7月20日的六个月间进口量平均在每日19.5万桶。

根据11月24日伊朗和六大国达成的协议，伊朗石油日出口量将维持在约100万桶的“当前水准”。美国一名能源政策高层官员2月向印度部长传递的讯息，首次清晰释出很难容忍伊朗增加石油出口的信号。

自签署该项临时核协议，伊朗石油四大买主--中国、印度、日本和韩国--渐渐增加了向德黑兰购油，共计1月向伊朗购油量，已自2013年全年的约每日93.59万桶增至每日125万桶。

“没错，他们(美国)已要求我们，1-7月伊朗出口到印度的石油不得超过每日19.5万桶；我们已表示会留意，”一名政府消息来源称。由于事涉敏感，所有消息人士都要求匿名。

无法联系上该美国官员对此置评。

据一名消息来源提供的装运数据，印度第一季已规划向伊朗采购的原油日均量为32.22万桶，包括1月日均提货计划34.5万桶。

而路透汇编的油轮到港数据显示，印度1月从伊朗进口石油日均量为41.2万桶，比去年12月日均量多了一倍。

消息人士称，由于第一季进口增加，为符合每日19.5万桶上限的限制，印度炼油厂从4月1日至7月20日，向伊朗的购油日均量得降到11万桶才行。

根据装船数据，印度为获得美国制裁豁免，在3月31日止的会计年度向伊朗采购的石油可能减少了20%，至每日21.43万桶，降幅大于华府要求的15%。

民营炼油厂Essar Oil ESRO.NS是本会计年度向伊朗购油量最多的印度买家，超越了国营的Mangalore Refinery and Petrochemical (MRPL.NS)。

另一名政府消息人士称，Essar进货量将较每日8万桶的合约量高出约30%。

目前伊朗给予印度原油采购折扣，并提供免运。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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