莫迪出访印度洋岛国 与毛里求斯和塞舌尔达成基础设施协议

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透路易港3月12日 （记者 Jean Paul Arouff） - 印度总理莫迪已与毛里求斯和塞舌尔达成协议，开发这两国的岛屿。莫迪印度洋岛国之行意在与中国争夺在该地区的影响力。
近年来，中国在马尔代夫和斯里兰卡等重要航线经过的国家，投入大量资金建设海港与高速公路。
中国在印度洋打造“珍珠链”港口网络令印度深感不安，后者加强了外交攻势，向这些印度洋小岛国提供民事和军事援助。
周三莫迪抵达毛里求斯，双方签署了一项协议，改善阿加莱加群岛（Agalega）的海空交通状况。
印度外交部在声明中称，这项协议“旨在建设和升级当地的基础设施，改善空中和海上的交通状况……并将大大提高当地居民的生活条件。”
新设施亦将“增强毛里求斯国防部队的力量”，暗示这项协议将给毛里求斯带来额外的军事好处。
莫迪还宣布与塞舌尔达成一项协议，开发阿桑普申岛（Assumption）的基础设施。
印度一直帮助塞舌尔绘制海洋地图以保护其专属经济区，并向其提供飞机，还启动了一个雷达项目。但印度此前没有直接参与塞舌尔的基础设施建设。
莫迪将在周五访问斯里兰卡，这也是他这次出访的最后一站。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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