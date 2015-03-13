莫迪出访印度洋岛国 与毛里求斯和塞舌尔达成基础设施协议

路透路易港3月12日 （记者 Jean Paul Arouff） - 印度总理莫迪已与毛里求斯和塞舌尔达成协议，开发这两国的岛屿。莫迪印度洋岛国之行意在与中国争夺在该地区的影响力。

近年来，中国在马尔代夫和斯里兰卡等重要航线经过的国家，投入大量资金建设海港与高速公路。

中国在印度洋打造“珍珠链”港口网络令印度深感不安，后者加强了外交攻势，向这些印度洋小岛国提供民事和军事援助。

周三莫迪抵达毛里求斯，双方签署了一项协议，改善阿加莱加群岛（Agalega）的海空交通状况。

印度外交部在声明中称，这项协议“旨在建设和升级当地的基础设施，改善空中和海上的交通状况……并将大大提高当地居民的生活条件。”

新设施亦将“增强毛里求斯国防部队的力量”，暗示这项协议将给毛里求斯带来额外的军事好处。

莫迪还宣布与塞舌尔达成一项协议，开发阿桑普申岛（Assumption）的基础设施。

印度一直帮助塞舌尔绘制海洋地图以保护其专属经济区，并向其提供飞机，还启动了一个雷达项目。但印度此前没有直接参与塞舌尔的基础设施建设。

莫迪将在周五访问斯里兰卡，这也是他这次出访的最后一站。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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