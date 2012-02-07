分析：印度增强军力抗衡中国 会不会太迟？

焦点：因OPEC减产重油 中国茶壶炼厂自北美的此类原油进口激增
路透新加坡/休斯顿2月20日 - 中国的独立炼厂或者叫“茶壶”炼厂罕见地从北美长途进口重油，交易员称这种状况的出现，主要因为石油输出国(OPEC)减产以及美国和加拿大充沛的供应。
路透新德里2月3日电（记者 Frank Jack Daniel）---拥有130万兵力的印度军队面临装备过时、决策拖沓等问题，目前正进行重大调整。该国防务重点已从宿敌巴基斯坦转向中国。
印度军队的调整势必沉重而缓慢。
中国在中印边界加强兵力之际，印度国防官员也迫不及待地实现武器现代化。
印度决定耗资150亿美元，购买126架法国“阵风”（Rafale）战机，以取代其苏联时期的“米格”战机。“米格”战机因坠毁率高而被称为“飞行棺材”。
与此同时，随着中国海军军力迅速扩张，印度危机感加深，急切同印度洋周边国家加深关系。
印度是世界最大的武器进口国，计划未来十年支出1,000亿美元购买武器装备。
美国国家情报总监克拉珀（James R. Clapper）近期对美国参议院表示：“印度军方正加强力量，准备应对争议边界的局部冲突，并试图平衡中国在印度洋的影响力。”
克拉珀所称的“平衡”，包括印度与美国战略结盟的举动，此举也引发中国对於受到遏制的担忧。印度将於未来几周内试射其可携带核弹头的“烈火-5”（Agni V）火箭，其射程可及中国腹地。
2009年，印度空军重新开放位於拉达克的、上次是在1962年中印边界战争中使用的高原机场，目前正着手升级，以备战机作业。
自1960年代以来，印度有约500架“米格-21”战机坠落，但目前该战机仍在使用，让人质疑其缓慢的国防采购速度，是否能快於旧设备被淘汰的速度。
据印度媒体，该国向俄罗斯租借“查克拉”号（INS Chakra）核潜艇，租期10年，俄罗斯上月底向其交付，而印度首次提出这一请求是在八年前。
印度飞机短缺200架左右，意味着其空军军力处在数十年来最低水平--印度目标是拥有45个飞行中队，当前只有33个。而到新购的“阵风”战机全部交付後，有更多的“米格”战机应已退役。
退休军官辛格（Jasjit Singh）是印度智库--空中力量研究中心（Centre for Air Power Studies）负责人。他说：“耗时太久了。我们受得了（空军）军力短缺么？能扛多久？”
印度正与俄罗斯联合开发第五代战机，期望在2015年投入使用，此外印度还筹备拥有272架苏霍伊战机的空军战斗群，这些战机的生产已完成一半。
从国防的角度看，中国空军力量在数量上胜出，而印度实力则占上风，不过边境地区快速的军事现代化或已打破平衡。
两国军力规模都小於20年前，但中国拥有350架先进作战机组成的核心力量，并且有隐形战机项目。
印度的军事现代化计划目前侧重於海军和空军，而非一向用於对抗巴基斯坦的陆军。而随着巴基斯坦空军快速现代化，印度可能在两个方面均丧失优势。
中印关系错综复杂，合作与竞争共存。虽然印度军方高官在公众场合谈得不多，但其实印度确实担心1962年边界战争重演，想要早作准备以防不测。
近日包括印度在内14个国家的海军官员聚集在印度孟加拉湾的小岛，举行联合海上演习，共商海上安全，而中国与巴基斯坦均未受邀。
印度海军将领Monty Khanna解释道：“没有受邀的国家很多。印度和中国虽然有陆上边界，但在海上离得很远。”
但随着中印两国经济迅速发展，两国在资源、航道和盟国的竞争中，势必有所纷争。若作不到友好沟通，则误会的风险加大。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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