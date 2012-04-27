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时事要闻 | 2012年 4月 27日 星期五 18:33 BJT

美企冀望与印度签80亿美元国防大单

路透新德里4月27日电---美国驻印度大使Nancy Powell周五表示，美国企业料将与印度签署价值达80亿美元的国防订单。

她未明确指出协议将签署的时间。

印度是全球最大的武器进口国之一，计划未来10年支出约1,000亿美元升级苏联时代为主的装备。

波音(BA.N)、洛克希德马丁(LMT.N)和雷神(RMT.N)等美国企业试图在印度军备支出计划中分一杯羹。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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