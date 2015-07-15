印度通过47亿美元国防设备采购大单

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透新德里7月14日 - 印度国防部发言人称，该国周二通过了近3,000亿卢比（47.4亿美元）新国防设备的采购协议，当中包括从波音(BA.N)采购四架海上侦察机以及数百门防空炮。
该发言人在印度国防采办委员会会议结束后称，获批的最大订单是价值大约1,690亿卢比的428 L-70和ZU23防空炮。
该发言人称，这些防空炮将在印度制造。这是印度政府推动本国国防业发展、结束其作为全球最大武器进口国身份的举措。
印度正在进行浩大的军事现代化项目，分析人士预料该国将在接下来的10年投入最多2,500亿美元来吸引西方制造商。
从波音采购价值438亿卢比的侦察机，为2009年同意采购八架P-8I侦察机协议的后续订单。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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