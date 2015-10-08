独家：莫迪否决军方扩大采购法国“阵风”战机计划 劝购国产装备

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里10月7日（记者 Sanjeev Miglani/Tommy Wilkes） - 印度国防官员称，中央政府拒绝了军方提出的向法国达索飞机制造公司(Dassault Aviation SA)(AVMD.PA) 采购更多“阵风”战机的请求，劝说后者接受一款已经研制了32年的本土战斗机。
印度总理莫迪的决定不仅重创法国达索公司，也让其它紧盯着印度军机市场的航空企业遭受打击。
莫迪政府自去年上台以来曾多次表示其首要目标是斩断军方对外国武器装备的迷恋。印度已经成为全球最大的军火进口国。
莫迪今年访问法国时曾宣布采购36架“阵风”中程多用途战斗机，印度军方希望政府同意在此基础上增加采购44架同型战机。
但是一名国防部官员称，印度国防部长帕里卡尔（Manohar Parrikar)已经通知空军没有足够资金扩大“阵风”战斗机的采购计划，必须购买本土改进型Tejas-Mark 1A战机。
印度空军称，需要45个战斗机中队以抗衡巴基斯坦和中国的“两线合谋威胁”。但是，印度议会的防务委员会4月一份报告引述空军高官的讲话指出，印度目前仅有35个战斗机中队。
印度审计署针对国产Tejas轻型战斗机（LCA）项目的独立调查发现，这种国产战机存在53处“缺陷”。审计署在5月发布的报告中称，这种战机没有原先承诺的那么轻，燃油性能和速度都低于要求水平，而且还存在安全疑虑。
退役空军中将M. Matheswaran称，这种LCA是过时的机型。“这是一种航程极短的飞机，不适用于如今的空战。如果你要证明这是‘阵风’战机的替代机型，那无异于拿橘子和苹果相比。”
达索飞机制造公司对印度政府的限购决定拒绝置评。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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