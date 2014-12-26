中国挑战印度钻石加工的全球王者地位

2013年1月5日在印度Surat拍到的一位质检人员检测钻石切割成品的图片。 REUTERS/Amit Dave

路透新德里12月26日（记者 Tanya Ashreena） - 长期以来，印度始终是全球最大的钻石加工地，但随着中国产量的快速增长，正在对印度的王者地位构成挑战，迫使印度寻求俄罗斯的帮助，以维持市场份额。俄罗斯是全球未加工钻石的最大出口国。

印度传统上依赖安特卫普、特拉维夫和迪拜等钻石交易中心的中间商获得未加工钻石的供应。俄罗斯和非洲是未加工钻石的主产地。全球出产的大部分钻石都运往印度进行切磨，然后进入全球零售市场。

但是，中国设法直接从中资企业持股的非洲钻石矿获得货源，已经打破了这一既有的贸易路线。这使得过去五年来中国加工钻石出口额飙升了72%，达到了89亿美元。

尽管Asian Star (ASAN.BO)、Gitanjali Gems (GTGM.NS)和Venus Jewel等印度企业同期加工钻石出口额增长了49%，达到140亿美元，今年的发货已经出现大幅下滑。

“中国从非洲采购未加工钻石很活跃，正在削减印度制造商能够获得的供应量，”印度钻石行业协会Assocham的高管Sandeep Varia说道。“全国很多加工者因亏损而被迫裁员。”

根据联合国的数据，中国在全球加工钻石市场的份额在过去10年间已经上升了两倍，达到17%。印度的市场份额则介于19-31%之间波动。

**求助俄罗斯**

印度总理莫迪来自钻石加工之乡古吉拉特邦，他已经对有关直接从俄罗斯进口未加工钻石以提振印度钻石加工行业的呼声作出回应。

在俄罗斯总统普京本月访问新德里期间，俄罗斯国有钻石垄断企业Alrosa (ALRS.MM)与印方签署了十多份协议，增加对印度的未加工钻石直接出口量。这将帮助减少中间商在钻石贸易中造成的分流。

直接交易也将降低与西方对俄经济制裁相关的风险，莫迪还在寻求与俄方达成协议，允许俄罗斯珠宝加工商将未加工钻石发运到印度，然后免税再进口打磨过的钻石。

但是，为了能够与中国进行有效竞争，行业消息人士指出，印度还需要理顺其税收和进口规定。

“中国不会很快取代印度在钻石加工市场领先的中心地位，但是印度需要改革过时的税收规定，让印度钻石加工行业对外国矿主变得更有吸引力，”钻石和珠宝服务企业Rapaport Group的董事长Martin Rapaport说道。

印度正在寻求建立一个特别通知区，其中的企业能够以寄售方式进口未加工钻石，并再出口未销售的钻石，这类似于中国设立的有利于投资者的贸易区，规避复杂的进出口关税。

“这些是（印度）钻石加工行业的积极行动，”印度钻石交易所委员Mehul N. Shah称。“这将提高印度钻石加工行业的利润率，令其更具竞争力。”

尽管中国在确保未加工钻石供应方面拥有优势，但其切磨行业的组织不及印度，劳动力成本上升也是一个问题。

“中国钻石加工行业是基于合同和合资企业模式，”Rapaport说道。“他们主要是大规模加工小尺寸钻石，但缺乏加工大尺寸和品质出众钻石所需的技术。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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