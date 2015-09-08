中国奢侈品消费走软 印度“钻石之都”遭重创

2015年8月31日在印度苏拉特拍到的一家钻石加工企业中的工作场景。 REUTERS/Amit Dave

路透印度苏拉特9月8日 （记者 Rajendra Jadhav） - 一年前，印度的“钻石之都”苏拉特登上了新闻头条：当地最大的钻石加工企业之一给数百名雇员派发菲亚特汽车、公寓和珠宝等“豪华红包”。

然而今年，却无迹象表明这里还会重复去年的幸运好事。据估计全球约有八成钻石在苏拉特打磨。

由于中国消费者减少了奢侈品购买，珠宝商的珠宝未售存货积压，苏拉特市逾5,000名钻石打磨工人失业，另外数千人也可能面临失业。钻石加工企业称，中国珠宝商违约了价值数百万美元的合约。

该市数家大型钻石企业已经关门：这对在印度有近一百万雇员的钻石加工行业是一个重大打击，印度近三分之二的钻石加工业务是在苏拉特。

就业是印度政府面临的一大难题。印度政府正竭力提振经济增长，以向每年加入劳动力大军的数百万人提供就业。

苏拉特的街道上林立着各种规模的加工作坊，众多匠人们聚集在台灯下准备将粗钻切割成多面型钻石。Sunilkumar Rajput在苏拉特这个海滨城市从事钻石切割已有25年，不过今年6月他失业了。

“我甚至准备好接受上一份工作的一半薪水，但无人招工，”45岁的Rajput在苏拉特一条安静的小巷中说道。为了省钱，他已将孩子们送回北方邦老家。

中国消费占到全球打磨钻石市场约五分之一份额，按价值计算不到美国的一半，并占印度每年230亿美元出口额的五分之一。

近年来中国的经济增长刺激了钻石需求，珠宝店高速扩张以满足消费者对奢侈品的渴求。

2008到2013年的高峰期间，中国的钻石珠宝销售年复合增长率达18%。行业高管们估计，如今仅有个位数增长，珠宝商们正在适应变化并削减规模。

中国股市暴跌和经济减速也损害了中国富裕人群的财富。反腐也让富人对招摇的财富标志避而远之，奢侈品中的珠宝由此遭遇重创。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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