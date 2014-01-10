引发美印外交纠纷的印度外交官离美

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透新德里/纽约1月10日（记者 Sruthi Gottipati/Nate Raymond） -引发美国和印度外交纠纷的印度外交官员巴拉加德（Devyani Khobragade）周五飞回印度；此前美印达成协议，巴拉加德虽因涉嫌签证欺诈和支付保姆低工资而遭到起诉，但由于享有外交豁免权而被允许离境。
巴拉加德曾任印度驻纽约副总领事，去年12月12日被捕，遭到起诉后被要求离镜。巴拉加德的被捕引发印度抗议。
尚不清楚巴拉加德回到印度能否驱散印美之间的不良气氛。印度将于5月举行全国选举，各政党利用该事件造势，称这是对国家主权的攻击。
“我们要一步一步来，今天我们专注于让巴拉加德回国。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin说道。
此次外交危机期间，虽然印美都强调两国双边关系的重要性，但双方花费了数周时间讨论可行的危机化解方法。
Akbaruddin指出，巴拉加德被给予全部外交豁免权后离开美国，她被调回到新德里工作。巴拉加德的父亲表示，她将于夜间抵达新德里。
巴拉加德的父亲称，巴拉加德拒绝了美国提供的认罪辩诉协议；根据该协议，她将免于被起诉，并被允许继续呆在美国。她的孩子和丈夫很快会跟随她回到印度；她的丈夫是印度裔美国公民。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。