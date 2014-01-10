引发美印外交纠纷的印度外交官离美

路透新德里/纽约1月10日（记者 Sruthi Gottipati/Nate Raymond） -引发美国和印度外交纠纷的印度外交官员巴拉加德（Devyani Khobragade）周五飞回印度；此前美印达成协议，巴拉加德虽因涉嫌签证欺诈和支付保姆低工资而遭到起诉，但由于享有外交豁免权而被允许离境。

巴拉加德曾任印度驻纽约副总领事，去年12月12日被捕，遭到起诉后被要求离镜。巴拉加德的被捕引发印度抗议。

尚不清楚巴拉加德回到印度能否驱散印美之间的不良气氛。印度将于5月举行全国选举，各政党利用该事件造势，称这是对国家主权的攻击。

“我们要一步一步来，今天我们专注于让巴拉加德回国。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin说道。

此次外交危机期间，虽然印美都强调两国双边关系的重要性，但双方花费了数周时间讨论可行的危机化解方法。

Akbaruddin指出，巴拉加德被给予全部外交豁免权后离开美国，她被调回到新德里工作。巴拉加德的父亲表示，她将于夜间抵达新德里。

巴拉加德的父亲称，巴拉加德拒绝了美国提供的认罪辩诉协议；根据该协议，她将免于被起诉，并被允许继续呆在美国。她的孩子和丈夫很快会跟随她回到印度；她的丈夫是印度裔美国公民。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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