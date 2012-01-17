《愤怒的新娘》游戏抨击印度嫁妆习俗

路透新德里1月16日电（记者 Nita Bhalla）---模仿《愤怒的小鸟》（Angry Birds）、根据嫁妆习俗开发出的《愤怒的新娘》（Angry Brides）游戏，意在凸显南亚很多国家仍广泛存在的不合法婚嫁习俗，这种习俗可能导致新娘遭遇暴力。

嫁妆包括珠宝、服饰、汽车和金钱等，传统上是新娘家送给新郎和其父母的，以确保新娘在婆家能够得到良好对待。

这种习俗50多年前已被宣布为不合法，不过仍广泛存在，新郎家在婚後甚至索要更多金钱，导致新娘遭受身心摧残，甚至可能导致新娘自杀。

最坏的情况是"火烧新娘"，新娘会被新郎和其家人泼上煤油活活烧死。

"《愤怒的新娘》游戏是我们揭露嫁妆习俗令人讨厌的地方的方式，"拥有200万会员的婚姻网站Shaadi.com高级副总裁兼在线市场营销主管Ram Bhamidi表示。

《愤怒的新娘》的游戏可从www.facebook.com/shaadicom首页下载。玩家在游戏中需要击中三个新郎，并可选择很多武器。

"上周推出该游戏以後，逾27万用户喜欢这个应用。男性和女性都在玩，"Bhamidi称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。