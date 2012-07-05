印度将面向公众提供免费非专利药

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透孟买7月5日电（记者 Henry Foy）---印度开始推行一项面向公众的免费药物供应政策，涉及资金规模54亿美元，并有望改变几亿人的生活。不过对专利药的禁令将使大型药企无缘于此。
从城市医院到乡间诊所，印度的公立医生将很快可以给所有病人开出免费的非专利药，这将极大降低患者的就医花销。去年印度公共健康支出仅为人均4.50美元。
该项政策最初在去年就已经通过，但并未对外公布。官员称，初步资金近几周才到位。
根据计划，医生在处方上开列的药品被限定在一个非专利药清单内，如果医生开出专利药品，将面临处罚。这令医药巨头企业处於不利地位。
“毫无疑问，这对身陷重围的医药行业来说是个巨大冲击。大药厂料将就此重新考虑新兴市场战略，并关注其他地区的类似规定。”毕马威合伙人Chris Stirling指出。
此举将改变印度医疗体系：尽管该国四成人口生活在贫困线以下，私人诊所的支出仍是公立医院的四倍，保健更是奢侈品。
印度政府称，未来五年内，印度12亿人口中的一半料将受益於这个计划。其他人可能继续前往这项政策未覆盖的私人医院和诊所就医。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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