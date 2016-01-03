版本:
中国
时事要闻 | 2016年 1月 4日 星期一 07:47 BJT

印度接近印缅边境发生6.8级地震--USGS

路透1月4日 - 美国地质调查局(USGS)称，印度英帕尔周一发生6.8级地震。英帕尔在印度和缅甸边境附近。

USGS称，震源深度57公里(35英里)，最初报告是在缅甸境内。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐