印度总理辛格称经济增长关乎国家安全

印度总理辛格周三在庆祝印度独立65周年发表讲话时称，政界人士应视印度的经济增长为一个关乎国家安全的问题，并警告称缺乏共识导致经济裹足不前。辛格对印度经济的看法较为乐观，他预测印度今年经济增速将超过6.5%，但也指出需采取更多措施改善民生。