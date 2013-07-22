印度金融：印度政府否认已放弃发行主权债，称所有选项都在考虑中

路透新德里7月22日 - 周一公布的一份声明显示，印度政府否认了有关放弃发行主权债的说法，而且表示“所有选项都在考虑中”。

路透稍早报导称，两名知情的政府官员周一向路透表示，印度政府正在研究透过外资存款吸引美元流入，以支持印度卢比汇率，已经暂时放弃发行主权债的选择。

“一些新闻频道/通讯社有关印度政府不再考虑发行主权债的报导有误。这些报导毫无根据，”印度政府在声明中称。

声明还称，“就像财政部反复提到的，所有选项都在考虑中，而且会不时地检视这些选项。政府会在恰当的时机采取相应的举措。这样的误报引发了不必要的揣测。”

印度决策层一直面临压力，需要采取行动重振疲弱的本币汇率，并填补处于纪录高位的经常帐赤字。(完)