印度金融：印度政府否认已放弃发行主权债，称所有选项都在考虑中

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透新德里7月22日 - 周一公布的一份声明显示，印度政府否认了有关放弃发行主权债的说法，而且表示“所有选项都在考虑中”。
路透稍早报导称，两名知情的政府官员周一向路透表示，印度政府正在研究透过外资存款吸引美元流入，以支持印度卢比汇率，已经暂时放弃发行主权债的选择。
“一些新闻频道/通讯社有关印度政府不再考虑发行主权债的报导有误。这些报导毫无根据，”印度政府在声明中称。
声明还称，“就像财政部反复提到的，所有选项都在考虑中，而且会不时地检视这些选项。政府会在恰当的时机采取相应的举措。这样的误报引发了不必要的揣测。”
印度决策层一直面临压力，需要采取行动重振疲弱的本币汇率，并填补处于纪录高位的经常帐赤字。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
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