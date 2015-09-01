印度经济增长逊于预期 消费者支出或带来一线曙光

图为印度孟买一家餐馆内，一名服务员在为客人送餐。 REUTERS/Danish Siddiqui

路透孟买9月1日 （记者 Rafael Nam/Suvashree Choudhury） - 提振印度经济的希望或许要落到26岁的Avni Rambhiya等人群的消费能力上。

Avni Rambhiya是一位金融分析师，最近获得了加薪，现在她更经常在外面就餐，不再自己带饭到办公室了。

“我们的平均加薪幅度是10-12%……，”她说道。“即便刨除储蓄后，我也有一些额外的钱可用，所以我能更经常在外面吃饭、旅游和买衣服。”

“现在，我每周有四天要订餐或者和朋友们到外面吃晚饭。六个月前，我还习惯带饭到办公室，每季度只在外面吃一顿饭。”

类似Rambhiya的群体给印度经济带来了一线希望。第二季度印度经济仅增长7%，低于预期水平。

印度周一发布的经济数据还显示服务业疲软，与过去两年消费支出不振的情况一致，但一些领先指标已经开始预示不同的经济表现。

从零售贷款上升到电影票销售的增长，一些迹象表明印度经济正在复苏。

“2013年拖低消费支出的逆风现已变成顺风，”巴克莱驻孟买的印度经济学家Siddhartha Sanyal说道。

“大宗商品价格、利率和通胀水平正在下降，影响消费者行为的增长情绪好转，而且卢比也相对稳定。”

印度经济深受消费者影响，但消费者信心因经济增速连续两年低于5%受到抑制。对于不断扩张的印度劳动力来说，低于5%的经济增速远不能创造足够的工作岗位。

经济学家们称，因油价暴跌、创纪录的低通胀和今年总计0.75个百分点的降息，消费支出最终开始复苏。

随着印度本月开始的节日季，首先是一系列的宗教假日，经济学家们称，印度人更自由支出的时机已经成熟。

印度没有可靠的零售销售指标，因为许多交易都在黑市中进行且从未报告给当局，但零售贷款--一个替代性指标--却在6月同比增长了15.3%，增幅超12.8%的总体信贷增长。

据官方工业生产数据，印度消费品生产同月增长了6.6%，为2012年10月以来最强劲的增长。

印度央行的一项调查表明，逾87%的消费者在第二季度较上季支出增多，86%的消费者预计将在未来一年增加支出。

尽管如此，消费支出复苏的早期迹象仅限于较小的冲动型日常生活消费，譬如电影票、外出就餐、旅游和美发。

印度家庭仍对昂贵的大型家用电器和汽车等大笔消费持谨慎态度。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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