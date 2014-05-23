《焦点》印度财政部拟定减支减赤计划，新政府将作出艰难抉择

“政府可以在农村就业计划上轻易省下1,300-1,400亿卢比，”另一位高官表示，并称这项支出的约75%都被浪费了。

他表示，金融市场上掀起的“莫迪旋风(Modi wave)”还让政府更容易出售国有企业的更多股票。“莫迪旋风”将印度股指推上纪录高位。

卢比兑美元升值可以帮助莫迪政府控制石油和化肥补贴，该补贴是预算的主要拖累。

**能否打破瓶颈？**

印度原油需求有80%是通过进口满足。上个财年印度国有燃料零售商亏损的240亿美元，政府承担了一半左右。其余亏损则通过上游国有油企提供折价来得到弥补。

行业和评级机构希望莫迪采取供应面改革，以打破经济瓶颈，并降低通胀压力。如果改革取得成功，印度央行将有更多降息空间。

但人民党官员表示，由于之前遗留的财政负担，首份预算中做出重大政策变动的机会有限。

“有些政府计划不是重叠，就是...未充分利用，”人民党高级发言人Nirmala Sitharaman表示，“这是应立即关注的问题之一。”(完)