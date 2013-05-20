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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 13:27 BJT

印度评等：并不认为标准普尔有调降印度评级的理由--经济事务官员

路透新德里5月20日 - 印度负责经济事务的官员Arvind Mayaram周一对新闻频道ET Now表示，并不认为标准普尔有调降印度评级的理由。之前标准普尔重申对印度评等的展望为负面。

Mayaram称，对实施经济改革速度的担忧“过度”，并称印度经常帐赤字和经济成长或较上一财年有所改善。(完) (编译 李爽; 审校 于春红)
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