（修正）焦点：印度2017/18上半财年经济料增长7% 高于民间分析师预估--消息

(倒数第四段译文有歧义，加以修正)

路透新德里1月5日 - 两位官员表示，印度下一财年上半年的经济增速预计在7%左右，而这一预期比总理莫迪取消大额面值纸币后多数分析师预估的增长率要来的更高。

在印度，近90%的交易以现金完成。11月8日莫迪决定将500和1,000卢比面值纸币退出流通之后，该国出现了通货短缺的局面。

一些民间分析师曾表示，这可能会拖累下一财年印度的经济增速降至6.5-7%，因此举或令小企业削减雇员、消费者需求下滑以及农民的冬季播种受影响。

在今年即将迎来选举之际，印度的货币废止政策已成为一些邦的主要选举问题，比如在人口最多的北方邦。该邦的人口达到两亿，莫迪领导的人民党(Bharatiya Janata Party)在此邦表现如何，可能影响到他的政治前途。

将上述纸币(占流通中现金的86%)退出流通，意在抑制印度庞大的影子经济，提高税收并促进银行账户和电子交易的应用。不过有关这一激进措施遭遇失败的观点，对莫迪的声望构成了不利影响。

参与2017/18财年预算讨论的政府官员承认，印度经济增长仍低于当前财年7.75%的初步目标。

他们称，今年1-3月季度经济增长率甚至可能最低降至4%。

料将于2月1日提交的预算案，让莫迪鲜有大施民粹主义恩惠的空间，尽管政界和商界人士及其他游说团体呼吁减轻行业及纳税人的负担。

“没有像为农户减免债务、向穷人账户打钱等大规模支出的空间，”其中一位官员称。因未被授权向媒体谈论此事，这些官员要求匿名。

不过这些官员称，财政部的内部预估为投资和基础设施支出留下充足的拨款空间，同时又不会偏离印度的财政赤字目标。

印度计划在截至2018年3月的财年，把财政赤字相当于GDP的比例削减至3%，今年这个目标为3.5%。

这些官员称，莫迪能筹到资金支应一些部委的预算上升10-15%，并着重在农业、建筑业和小企业等领域创造就业岗位。

其中一位官员称，在全国实施商品和服务税所带来的持续不确定环境下，印度财长杰特利(Arun Jaitley)有可能会宣布针对个人及企业的税收刺激措施，以提振消费者需求。

一位高级农业部官员称，下一财年农业预算支出料增至大约5,000亿卢比(73.7亿美元)，较当前财年高出40%。

这些官员表示，包括食品、化肥和石油产品在内的主要补贴预计只会小幅上升。本财年这些补贴估计约为2.32万亿卢比(342.2亿美元)。

并称良好的季风降雨有望加速经济下半年的成长。

尽管在新年前夜宣布了针对穷人、农民、妇女及小型企业推出一系列刺激举措，但莫迪目前仍未超出预算上限。

国有的印度国家银行(SBI)首席经济顾问Soumya Kanti Gosh称，这些刺激措施可能每年仅耗费约350亿卢比。(完)