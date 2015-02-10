印度调整GDP计算方法 经济增速超中国

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透新德里2月9日（记者 Rajesh Kumar Singh/Manoj Kumar） - 从数据看，印度周一成为全球增速最快的主要经济体。该国此前调整国内生产总值（GDP）计算方法，去年12月当季GDP增速超过中国。
这对印度经济而言可谓重大转折。就在两周前，外界还推测该国经济增长加速乏力。去年5月莫迪当选总理前，印度经济经历1980年代以来最疲弱的时期。
去年12月当季GDP数据强劲，在很大程度上归因于印度调整了GDP计算方法以及基年。
按照新的计算方法，2014年12月当季印度GDP同比增长7.5%，超过同期中国7.3%的增速。
印度还将2014/15财年上半年的GDP增速从之前报告的5.5%上调至7.4%，并且预测该财年GDP增长7.4%，上个财年增速修正后为6.9%。
印度央行原先基于旧的计算方法，预测全财年GDP增长5.5%左右。
印度最新公布的数据令经济学家感到困惑，因该数据与其他经济指标不一致，工业生产、贸易、税收等指标均显示经济仍疲弱。
“政府自己也一直在说，由于经济增长减速，征税步伐迟缓，但现在又有政府部门说GDP增长情况不错。”ICICI Securities Primary Dealership经济学家A.Prasanna说。
“这意味着，要么有一部分经济活动未被征税，要么就是数据有问题。”
印度目前以市场价格而非要素成本计算GDP，以将商品及服务增加值和间接税考虑在内。计算GDP的基年亦从之前的2004/05年度改用2011/12年度。
印度统计部门称，新的GDP计算方法更符合国际惯例，能更好地反映出经济情况。
统计方法调整的同时，油价下跌、通胀降温以及莫迪政府扶持商业的措施，确实提振了印度的经济增长前景。
国际货币基金组织（IMF）上月曾预测，明年印度将取代中国，成为全球增长速度最快的主要经济体。IMF预计明年印度GDP增长6.5%，中国则料增长6.3%。
但印度企业支出迟滞，银行坏账攀升，仍是拖累经济的因素。
“显然，有必要观察这些数据的可信度，”HDFC银行的首席经济学家Jyotinder Kaur说，“没看到什么实质性的变化能表明我们已经走出了困境。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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