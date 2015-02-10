印度调整GDP计算方法 经济增速超中国

路透新德里2月9日（记者 Rajesh Kumar Singh/Manoj Kumar） - 从数据看，印度周一成为全球增速最快的主要经济体。该国此前调整国内生产总值（GDP）计算方法，去年12月当季GDP增速超过中国。

这对印度经济而言可谓重大转折。就在两周前，外界还推测该国经济增长加速乏力。去年5月莫迪当选总理前，印度经济经历1980年代以来最疲弱的时期。

去年12月当季GDP数据强劲，在很大程度上归因于印度调整了GDP计算方法以及基年。

按照新的计算方法，2014年12月当季印度GDP同比增长7.5%，超过同期中国7.3%的增速。

印度还将2014/15财年上半年的GDP增速从之前报告的5.5%上调至7.4%，并且预测该财年GDP增长7.4%，上个财年增速修正后为6.9%。

印度央行原先基于旧的计算方法，预测全财年GDP增长5.5%左右。

印度最新公布的数据令经济学家感到困惑，因该数据与其他经济指标不一致，工业生产、贸易、税收等指标均显示经济仍疲弱。

“政府自己也一直在说，由于经济增长减速，征税步伐迟缓，但现在又有政府部门说GDP增长情况不错。”ICICI Securities Primary Dealership经济学家A.Prasanna说。

“这意味着，要么有一部分经济活动未被征税，要么就是数据有问题。”

印度目前以市场价格而非要素成本计算GDP，以将商品及服务增加值和间接税考虑在内。计算GDP的基年亦从之前的2004/05年度改用2011/12年度。

印度统计部门称，新的GDP计算方法更符合国际惯例，能更好地反映出经济情况。

统计方法调整的同时，油价下跌、通胀降温以及莫迪政府扶持商业的措施，确实提振了印度的经济增长前景。

国际货币基金组织（IMF）上月曾预测，明年印度将取代中国，成为全球增长速度最快的主要经济体。IMF预计明年印度GDP增长6.5%，中国则料增长6.3%。

但印度企业支出迟滞，银行坏账攀升，仍是拖累经济的因素。

“显然，有必要观察这些数据的可信度，”HDFC银行的首席经济学家Jyotinder Kaur说，“没看到什么实质性的变化能表明我们已经走出了困境。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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