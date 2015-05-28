印度经济增速赶超中国 数字与现实强烈对比引发质疑

2015年2月9日在印度拍到的图片。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri

路透新德里5月28日 （记者 Rajesh Kumar Singh） - 印度周五将发布GDP数据，预计将显示印度经济增速连续第二个季度超过中国。然而怀疑论者这样的问题或可原谅：为何感觉（经济增长）这么慢？

上任一年的莫迪正沐浴在将印度变成增速最快的经济大国的成功之中。

但对于印度政府今年早些时候引进的新的GDP计算方法是否扭曲了统计结果，各种怀疑仍挥之不去。

“（印度）经济并没有像GDP数字可能显示的那样强，”Capital Economics的印度经济学家Shilan Shah表示。“这些数字不应对政策有任何影响，且（印度）央行和政府应考虑其他经济活动指标。”

印度强劲的经济增长数字很难与颓弱的工业活动、糟糕的企业盈利以及捉摸不定的银行信贷增长联系到一起。

接受路透调查的经济学家对印度1-3月GDP增长的中位预测是7.3%，相比上一个季度的7.5%略有下降。

使用新的统计方法计算，印度截止3月的2014/2015财年GDP增长预计为7.4%，高于2013/14的6.9%。

这种回升向好令人吃惊。之前的数据系列显示印度经济仍在艰难地获取动力，此前印度连续两年GDP增速低于5%--是印度25年来如此低增速持续的最长时间。

如果印度经济这么好，可能就更不需要印度央行今年第三次降息了，而分析师们预计印度央行将于周二的政策回顾上宣布降息。

但是，印度经济仍有疲态。企业销售和工业产值下降。

产品出口连续五个月下跌。

作为建筑业指标的水泥和钢铁产量非常低。截止3月的财年的银行信贷增速为20年来最低。

印度政府首席经济顾问萨勃拉曼尼亚（Arvind Subramanian）本周将印度经济喻成乘坐着“一个半引擎”飞翔。

“坏情形已不再发生，但好事仍需等待，”他说道。

印度改变了GDP统计方法，以与全球惯例保持一致，但却让印度政府内外的经济学家们苦思如何清晰地解释该GDP数据。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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