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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 13:50 BJT

印度数据: 2012/13财年GDP年成长率估计仅5%--政府

路透新德里2月7日 - 印度政府周四引用初步概估数据指出,印度2012/13财年国内生产总值(GDP)年成长率估计为5.0%.

这项最新估值是印度政府及央行的所有成长预估中最低数字.上个月央行下修2012/13财年GDP成长率估值至5.5%,为2002/03年以来最低.

3月结束的本财年印度农业产值估成长1.8%,制造业估计成长1.9%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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