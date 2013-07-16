版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:29 BJT

标题新闻：印度财长称，本财年印度经济增长率可能为6%或略微再高些

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐