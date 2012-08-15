辛格称印度经济增长关乎国家安全

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透新德里8月15日电---印度总理辛格周三表示，政界人士应视印度的经济增长为一个关乎国家安全的问题，并警告称缺乏共识导致经济裹足不前。
与许多民间经济学家相比，辛格对印度经济的看法更为乐观，他预测印度今年经济增速将超过6.5%，但也指出需采取更多措施改善民生。
“如果我们不提高国家的经济增速……那一定会影响我们的国家安全，”他在庆祝印度独立65周年发表讲话时称。
辛格在讲话中没有做详细说明，但一些分析人士警告称，如果印度未能达到增长目标，则可能引发社会动荡。
“对於在国内创造经济快速增长的环境而言，由於缺乏政治共识，我觉得我们无法实现这一目标，”他在讲话中称。
他指出，欧洲经济陷入停滞，也损及向欧元区出口的印度。
尽管也有顾虑，但辛格称印度当前的经济不景气是暂时性的。
“我相信，这样的困难期不会持续很久，”他说道，并指出基础设施快速发展将提振经济。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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