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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 14:29 BJT

标题新闻: 印度11月出口下降但进口跳增,贸易逆差为193亿美元--贸易部官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 高琦; 审校 徐文焰)

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