印度经济: 政府调降增长预估,但称将实现预算赤字目标

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新德里12月17日 - 印度财政部周一发布的半年度经济报告指出,已将当前财年的官方经济增长率预估下调到5.7-5.9%,但称印度有望实现财政预算目标,即令赤字/GDP比例降到5.3%.
此前预算报告中对于2012/13财年的国内生产总值(GDP)增长预估为7.6%,但上半财年的成长率仅为5.4%.印度财政部长齐丹巴南在近期曾预估当前财年经济料增长5.5-5.6%.
印度政府一直在努力控制预算赤字.由于油价补贴高昂且税收不振,赤字大幅膨胀,令全球主要评等机构发出可能下调印度债信评级的警告.(完)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。