印度经济: 政府调降增长预估,但称将实现预算赤字目标

路透新德里12月17日 - 印度财政部周一发布的半年度经济报告指出,已将当前财年的官方经济增长率预估下调到5.7-5.9%,但称印度有望实现财政预算目标,即令赤字/GDP比例降到5.3%.

此前预算报告中对于2012/13财年的国内生产总值(GDP)增长预估为7.6%,但上半财年的成长率仅为5.4%.印度财政部长齐丹巴南在近期曾预估当前财年经济料增长5.5-5.6%.