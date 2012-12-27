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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 13:44 BJT

印度经济: 未来五年每年经济成长8%的目标颇具雄心--总理

路透新德里12月27日 - 印度总理辛格周四表示,印度未来五年每年经济成长8%的目标颇具雄心.

计画委员会副主席Montek Singh Ahluwalia周三称,自2012年4月起的五年当中,印度应以平均成长8%为目标.

印度正力挽10年来最严重的经济滑坡.3月止的本财政年度经济成长率预计为5.7-5.9%,为2002/03年以来最低.

辛格同时表示,提早执行商品及服务税对提高税负/国内生产总值(GDP)比例至关重要.

他补充说,在价格分阶段调整下,对能源产品的补助应有限.(完) (编译 龚芳; 审校 隋芬)

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