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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 15:01 BJT

印度政经：政府视抗击通胀为工作重点，将采取促进经济增长措施

路透新德里6月17日 - 印度财长杰特利(Arun Jaitley)周二表示，政府正致力于疏通引起通胀上扬的瓶颈。能源成本和“投机性囤积”是5月批发物价上涨的元凶，通胀上扬周一促使投资者抛出资产。

卢比兑美元跌破60卢比，政府公债价格周一也录得一个月最大单日跌幅，因5月印度通胀率高于预期，加剧了伊拉克动乱对油价产生影响的担忧，印度有进口自伊拉克的石油。

印度总理莫迪上台之时，国内对物价上涨怨声载道，因此解决通胀已经成为他的工作重点。降雨偏少的预报也加剧了通胀担忧，波动较大的蔬菜价格以两位数的速度蹿升。

杰特利说，“政府在密切关注卢比走势，卢比不稳定主要因为伊拉克危机对油价的冲击以及全球担心油价上涨。”

政府“承诺将采取促进国内生产总值(GDP)增长的措施，经济增长将会高于预期。我期待现在上涨的通胀最终将会下降，”他表示。

莫迪在周末警告称，印度经济需要“苦口良药”才能回到良性轨道，但没有提供细节。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)
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