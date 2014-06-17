印度政经：政府视抗击通胀为工作重点，将采取促进经济增长措施

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新德里6月17日 - 印度财长杰特利(Arun Jaitley)周二表示，政府正致力于疏通引起通胀上扬的瓶颈。能源成本和“投机性囤积”是5月批发物价上涨的元凶，通胀上扬周一促使投资者抛出资产。
卢比兑美元跌破60卢比，政府公债价格周一也录得一个月最大单日跌幅，因5月印度通胀率高于预期，加剧了伊拉克动乱对油价产生影响的担忧，印度有进口自伊拉克的石油。
印度总理莫迪上台之时，国内对物价上涨怨声载道，因此解决通胀已经成为他的工作重点。降雨偏少的预报也加剧了通胀担忧，波动较大的蔬菜价格以两位数的速度蹿升。
杰特利说，“政府在密切关注卢比走势，卢比不稳定主要因为伊拉克危机对油价的冲击以及全球担心油价上涨。”
政府“承诺将采取促进国内生产总值(GDP)增长的措施，经济增长将会高于预期。我期待现在上涨的通胀最终将会下降，”他表示。
莫迪在周末警告称，印度经济需要“苦口良药”才能回到良性轨道，但没有提供细节。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。