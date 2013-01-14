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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 14:39 BJT

印度数据: 12月趸售物价指数同比增幅降至7.18%

路透新德里1月14日 - 印度政府周一公布的数据显示,12月趸售(批发)物价指数(WPI) 同比增幅降至7.18%.

分析师原预计,趸售物价指数同比增幅升至7.40%,增速快于11月的7.24%.

印度央行在10月政策评估中曾预计,12月通胀率约为8%.

10月数据从之前的7.45%下修至7.32%.(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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