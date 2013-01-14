更新版-印度数据:12月通胀率降至三年低点,增强降息预期

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透新德里1月14日 - 印度12月通胀率降至三年低点,增强了对该国央行本月稍晚下调利率以拉抬经济的预期.印度经济增速恐创十年以来最低.
印度主要的通胀指标--趸售(批发)物价指数在12月同比增长7.18%,增幅为2009年12月以来最低,亦低于7.4%的分析师预期.趸售物价11月增幅为7.24%.
整体的趸售物价指数增幅放缓,主要是由燃料与制造产品价格涨幅放缓引起.印度政府周一发布数据称,10月趸售物价指数年增幅由7.45%下修至7.32%.
"基于这项数据,我们预计印度央行将降息25个基点,"孟买ICICI Securities Primary Dealership(公司名没有逗号)的分析师A. Prasanna表示.
印度央行定于1月29日召开下次政策评估会议,外界广泛预计,其将下调政策回购利率 至少25个基点.该利率自2011年4月以来一直维持在8.0%未变.
受趸售物价公布后的降息预期影响,金融市场大涨.印度10年期公债收益率(殖利率)降至29个月低点,同时印度卢比兑美元 走强.卢比从54.70附近一度升至54.61,当前交投在54.63/64.(完)
(编译 隋芬; 审校 高琦)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。