更新版-印度数据:12月通胀率降至三年低点,增强降息预期

路透新德里1月14日 - 印度12月通胀率降至三年低点,增强了对该国央行本月稍晚下调利率以拉抬经济的预期.印度经济增速恐创十年以来最低.

印度主要的通胀指标--趸售(批发)物价指数在12月同比增长7.18%,增幅为2009年12月以来最低,亦低于7.4%的分析师预期.趸售物价11月增幅为7.24%.

整体的趸售物价指数增幅放缓,主要是由燃料与制造产品价格涨幅放缓引起.印度政府周一发布数据称,10月趸售物价指数年增幅由7.45%下修至7.32%.

"基于这项数据,我们预计印度央行将降息25个基点,"孟买ICICI Securities Primary Dealership(公司名没有逗号)的分析师A. Prasanna表示.

印度央行定于1月29日召开下次政策评估会议,外界广泛预计,其将下调政策回购利率 至少25个基点.该利率自2011年4月以来一直维持在8.0%未变.

受趸售物价公布后的降息预期影响,金融市场大涨.印度10年期公债收益率(殖利率)降至29个月低点,同时印度卢比兑美元 走强.卢比从54.70附近一度升至54.61,当前交投在54.63/64.(完)