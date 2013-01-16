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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 12:08 BJT

印度央行: 总裁称通胀仍偏高,降息预期或因此降温--彭博

路透班加罗尔1月16日 - 彭博援引印度央行总裁的谈话报导称,印度的通胀虽脱离高位,但仍偏高.这番谈话可能令本月稍后降息的预期降温.

"当经济成长正在放缓,你可以透过货币宽松或财政刺激来刺激经济,但货币和财政方都已没有刺激的空间.因此这是一大隐忧,"印度央行总裁苏巴拉奥表示.

在主要通胀指标降至三年来最低水准后,有关降息的预期在本周升温.

印度央行将在1月29日召开政策会议,自4月以来其指标借款利率便维持在8%,无视于企业和政治人物要求做更多努力以提振经济的呼吁.(完)
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