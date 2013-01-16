印度央行: 总裁称通胀仍偏高,降息预期或因此降温--彭博

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透班加罗尔1月16日 - 彭博援引印度央行总裁的谈话报导称,印度的通胀虽脱离高位,但仍偏高.这番谈话可能令本月稍后降息的预期降温.
"当经济成长正在放缓,你可以透过货币宽松或财政刺激来刺激经济,但货币和财政方都已没有刺激的空间.因此这是一大隐忧,"印度央行总裁苏巴拉奥表示.
在主要通胀指标降至三年来最低水准后,有关降息的预期在本周升温.
印度央行将在1月29日召开政策会议,自4月以来其指标借款利率便维持在8%,无视于企业和政治人物要求做更多努力以提振经济的呼吁.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。