印度央行: 总裁称通胀仍偏高,降息预期或因此降温--彭博

路透班加罗尔1月16日 - 彭博援引印度央行总裁的谈话报导称,印度的通胀虽脱离高位,但仍偏高.这番谈话可能令本月稍后降息的预期降温.

"当经济成长正在放缓,你可以透过货币宽松或财政刺激来刺激经济,但货币和财政方都已没有刺激的空间.因此这是一大隐忧,"印度央行总裁苏巴拉奥表示.

在主要通胀指标降至三年来最低水准后,有关降息的预期在本周升温.