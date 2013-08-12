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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 20:31 BJT

标题新闻：印度7月CPI同比涨幅放缓至9.64%，6月为9.87%--政府数据

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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