焦点：莫迪新官上任三把火 印度计委或改或废

路透新德里6月30日（记者 Rajesh Kumar Singh） - 印度总理莫迪对该国计划委员会从来都评价不高，计委是50多年前印度试图模仿苏联经济模式时成立的机构。

去年莫迪还在担任古吉拉特邦首席部长时，曾指责计委专横跋扈，批评其统一政策阻碍各邦发展。

他现在出任印度总理，看来将削弱甚至废除计委。

独立评估办公室（IEO）报告中称：“有关方面试图推动计委改革，使得其适应现代经济需求，并符合赋予各邦更大权力的趋势，但计委对此持抵制态度，因此干脆建议废除计委。”

莫迪已上任一个月，对计委实行边缘化。他让计委执行负责人的职位空缺，并剥夺了该委员会决定联邦政府资本支出的权力，将这些权力移交给了财政部。

此外，今年拟定全国预算时，第一次没让计委加入讨论。预算将在7月10日提交。

计委发言人拒绝置评。

计委在新德里一栋大楼里，有500-660名工作人员，颇具影响力的人民党成员舒里（Arun Shourie）嘲笑计委是“安置”政治密友和无用官僚的场所。

***饱受诟病的计委***

计委早就饱受诟病。

2012年时，计委因花费约5万美元翻修两个办公室厕所而受抨击，后来又因称每天商品消费超过27卢比（0.45美元）以上的印度公民不算穷人而被奚落。

但该机构整体算得上“百折不挠”，因为过去数十年中，其相当于与内阁平行，由时任总理担任计委主席。

计委还负责将联邦资金分配给各邦，并负责批准中央政府的资本支出，这招致各邦和各政府部门的不满。

IEO报告的作者Ajay Chhibber称：“各邦希望制度能给予它们更大的灵活性，在使用资金时确保符合它们的发展并有助应对发展中的挑战。”

Chhibber称，计委应转变成一个专家团体，充当知识库和研究机构，为气候变化和沿海管理等问题提供长期解决方案。

以往要求改革计委的提议都无疾而终，但此次Chhibber撰写的报告可能抓住了好时机，因莫迪正忙于调整政府部门，以提高效率，加速决策。

《印度快报》（Indian Express ）社论称：“以莫迪执政古吉拉特邦时的角度看，计委可能是个多余的好管闲事的部门，玩权术，明明是给各邦使用的资金非得加上附加条件。”

但社论警告称不宜贸然解散该机构，称计委仍可在各部门之间进行必要的协调，在各部门不同优先任务中加以调和，并为决策者提供长期视野。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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