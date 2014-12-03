《热点透视》印度央行12月按兵不动，但来年降息幅度或冠居全球

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 许娜

路透新加坡12月2日 - 印度这次决定不降息，但这只是意味着，该国明年的降息幅度可能会超过其他主要经济体。这既有可能，也有必要。

印度央行12月2日决定维持指标回购利率在8%不变，抵挡住政府要求其开始放松货币政策的沉重压力。央行总裁拉詹表示，他想先看看是否有更多财政整改以及通胀放缓的证据。

等待的时间不会太长。由于能源进口价格急跌，通胀率已由去年的两位数砍去一半，至5.5%，低于央行为2016年1月所定目标。物价压力应该会进一步减轻，因为政府削减支出以实现雄心勃勃的减赤目标。当前财年前七个月，公共支出仅增加4%，而全年目标为增长15%。

考虑到通胀受控，印度央行目前面临的最紧迫问题是经济成长乏力。7-9月当季国内生产总值(GDP)同比增速放缓至5.3%，低于潜在增长率；制造业基本上也停滞不前。目前贷款需求也较疲弱。如果降息，比如下调2个百分点，则可能让贷款变得更有吸引力。Jefferies分析师表示，降息还可能推动印度股市上扬18%。

央行最新声明给出了足够多的暗示，显示其有可能在明年初开始降息--甚至可能在2月举行下次正式的议息会议之前就这么做。若推迟到2月会议之后才行动，可能会很危险。如果想让投资者认可总理莫迪的“印度制造”复兴计划，印度必须证明过去几年的停滞只是偶发现象，该国经济不会陷入中等收入增长陷阱。