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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 13:53 BJT

印度央行: 一如预期调降政策利率25个基点至7.75%

印度央行表示,在4月起的2013/14财政年度之前通胀维持在近期水准区域的可能性升高.

"对货币政策而言,这带来了可以更加侧重经济成长风险的有限空间,"央行在季度货币政策评估中表示.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵/程琳)

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