印度央行：为支撑卢比汇价维持利率不变，但立场偏温和

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
印度央行维持存款准备金率在4.00%不变。
该央行称，近来的流动性紧缩措施“将小心仔细地收回”，因为随着汇市恢复稳定，货币政策能够在保持监控通胀的情况下，转向支持经济成长。
央行会议声明继续呼吁政府采取紧急措施，来降低经常帐赤字。印度上一财年经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比达到创纪录的4.8%。印度央行现任总裁苏巴拉奥的任期若不延长，这将是他任内最后一份政策声明。
印度经济在截至3月止的财年中成长5%，为10年来的最弱增幅。这促使印度央行自去年以来降息125个基点，之后在高通胀担忧中暂停行动。
央行称，计划在财年底之前使整体趸售物价指数(WPI)涨幅维持在5%附近，中期而言目标是3%。6月WPI同比涨幅略微上升至4.9%。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。