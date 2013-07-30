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货币新闻 | 2013年 7月 30日 星期二 14:05 BJT

印度央行：为支撑卢比汇价维持利率不变，但立场偏温和

印度央行维持存款准备金率在4.00%不变。

该央行称，近来的流动性紧缩措施“将小心仔细地收回”，因为随着汇市恢复稳定，货币政策能够在保持监控通胀的情况下，转向支持经济成长。

央行会议声明继续呼吁政府采取紧急措施，来降低经常帐赤字。印度上一财年经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比达到创纪录的4.8%。印度央行现任总裁苏巴拉奥的任期若不延长，这将是他任内最后一份政策声明。

印度经济在截至3月止的财年中成长5%，为10年来的最弱增幅。这促使印度央行自去年以来降息125个基点，之后在高通胀担忧中暂停行动。

央行称，计划在财年底之前使整体趸售物价指数(WPI)涨幅维持在5%附近，中期而言目标是3%。6月WPI同比涨幅略微上升至4.9%。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
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