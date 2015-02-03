印度央行：维持利率不变，下调法定流动性比率50个基点

路透孟买2月3日 - 印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交年度预算后采取。

印度央行宣布，将银行的法定流动性比率(statutory liquidity ratio，SLR)从2月7日开始下调50个基点至21.5%，以刺激银行向经济注入更多资金。

此前接受路透访查的大多数分析师预计印度央行将维持附买回利率 不变，只要2月28日财长杰特利提交的预算不令人失望，此后央行就将降息。