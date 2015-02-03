印度央行：维持利率不变，下调法定流动性比率50个基点

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透孟买2月3日 - 印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交年度预算后采取。
印度央行宣布，将银行的法定流动性比率(statutory liquidity ratio，SLR)从2月7日开始下调50个基点至21.5%，以刺激银行向经济注入更多资金。
此前接受路透访查的大多数分析师预计印度央行将维持附买回利率 不变，只要2月28日财长杰特利提交的预算不令人失望，此后央行就将降息。
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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