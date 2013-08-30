《综述》印度卢比重拾跌势，因关于经济增长放缓的忧虑升温

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
市场收盘后印度将公布GDP数据，料显示印度4-6月当季经济增长4.7%，连续第三个季度低于5%。
印度经济在截至3月的财年增长5%，增速为10年最低。过去一周接受路透访查的分析师许多预计印度今年经济成长会更糟。
“今年余下时间政府不采取积极举措来改善投资周期，可能引发经济螺旋下滑，让经济增速可能降至4%下方，这是最差的情景，”星展银行驻新加坡的分析师Radhika Rao在写给客户的电邮中表示。
一位熟知印度央行计划的消息人士告诉路透，印度央行正在考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金，再将这些黄金投入贵金属炼厂，以图遏制进口，并减缓印度卢比狂跌之势。
消息人士称，一项试点项目很快将推出，尽管这一想法受到一些质疑。
印度央行总裁苏巴拉奥周四表示，这些举措对稳定来市场来说很有必要，他还呼吁政府采取长期措施解决经常帐赤字问题。苏巴拉奥的任期将于下周结束。
苏巴拉奥说，尽管美国可能收回刺激举措以及最近的叙利亚紧张局势等国际因素促使卢比下跌，但下跌根源在于国内因素，很多分析师认同这一观点。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
(更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。) 路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月6日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)