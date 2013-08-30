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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 15:12 BJT

《综述》印度卢比重拾跌势，因关于经济增长放缓的忧虑升温

市场收盘后印度将公布GDP数据，料显示印度4-6月当季经济增长4.7%，连续第三个季度低于5%。

印度经济在截至3月的财年增长5%，增速为10年最低。过去一周接受路透访查的分析师许多预计印度今年经济成长会更糟。

“今年余下时间政府不采取积极举措来改善投资周期，可能引发经济螺旋下滑，让经济增速可能降至4%下方，这是最差的情景，”星展银行驻新加坡的分析师Radhika Rao在写给客户的电邮中表示。

一位熟知印度央行计划的消息人士告诉路透，印度央行正在考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金，再将这些黄金投入贵金属炼厂，以图遏制进口，并减缓印度卢比狂跌之势。

消息人士称，一项试点项目很快将推出，尽管这一想法受到一些质疑。

印度央行总裁苏巴拉奥周四表示，这些举措对稳定来市场来说很有必要，他还呼吁政府采取长期措施解决经常帐赤字问题。苏巴拉奥的任期将于下周结束。

苏巴拉奥说，尽管美国可能收回刺激举措以及最近的叙利亚紧张局势等国际因素促使卢比下跌，但下跌根源在于国内因素，很多分析师认同这一观点。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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