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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 13:32 BJT

印度卢比汇率： 卢比将保持区间波动--财政部官员

路透新德里1月30日 - 印度财政部经济事务秘书Arvind Mayaram周四表示，印度未设定卢比汇率目标，尽管近期全球市场出现动荡，卢比仍将保持区间波动。

印度卢比周四下跌，跟随新兴市场跌势，此前美国联邦储备理事会进一步削减刺激举措。

Arvind Mayaram表示，“我们保持警惕...我们认为能够承受(美联储缩减刺激的影响)。”(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)
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