更新版-印度经济：总理强调卢比大跌的光明面，称属于必要调整的一部分

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
但他表示，汇率走软是几年来高通胀的自然结果，尽管卢比在外汇市场上的反应过度，但其走软也带来一些经济利益。
“从某种程度来说，卢比汇率贬值能利好经济，因为这会有助于增加我们的出口竞争力并削减进口，”他说。
辛格对1991年危机的灵活处理，帮助开启了印度为期20年的经济快速成长，此后他被视为印度经济崛起的缔造者。
现年八十多岁的辛格似乎没有了这种灵活性。(完)
(编译 梁睿雪/杜明霞；审校 隋芬/郑茵)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。