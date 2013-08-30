更新版-印度经济：总理强调卢比大跌的光明面，称属于必要调整的一部分

但他表示，汇率走软是几年来高通胀的自然结果，尽管卢比在外汇市场上的反应过度，但其走软也带来一些经济利益。

“从某种程度来说，卢比汇率贬值能利好经济，因为这会有助于增加我们的出口竞争力并削减进口，”他说。

辛格对1991年危机的灵活处理，帮助开启了印度为期20年的经济快速成长，此后他被视为印度经济崛起的缔造者。

现年八十多岁的辛格似乎没有了这种灵活性。(完)