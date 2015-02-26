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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 16:10 BJT

印度经济：标普上调该国GDP增长预估，以反映出统计方法调整

路透孟买2月26日 - 标普大幅上调未来数年印度经济的增长预估，以反映出该国政府对国内生产总值(GDP)计算方法的调整。标普并称，印度经济应是亚洲的一个“亮点”。

标普将2016年3月止当年的GDP增长预估由6.2%上调至7.9%，指称因投资增长而油价处于低位。

标普还将2016/17年的GDP增长预估由之前的6.6%上调至8.2%。

此前，印度统计部门重新研究数据，调整了GDP计算方式及基年。

但标普调降中国和日本等亚洲国家的经济增长预估.

标普目前给印度的主权债信评级为 "BBB-"，展望稳定。

标准普尔周一称，印度必须促进增长，降低财政赤字，并实现金融和财政改革承诺，才能上调其债信评级。 (完)
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