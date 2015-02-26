印度经济：标普上调该国GDP增长预估，以反映出统计方法调整

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透孟买2月26日 - 标普大幅上调未来数年印度经济的增长预估，以反映出该国政府对国内生产总值(GDP)计算方法的调整。标普并称，印度经济应是亚洲的一个“亮点”。
标普将2016年3月止当年的GDP增长预估由6.2%上调至7.9%，指称因投资增长而油价处于低位。
标普还将2016/17年的GDP增长预估由之前的6.6%上调至8.2%。
此前，印度统计部门重新研究数据，调整了GDP计算方式及基年。
但标普调降中国和日本等亚洲国家的经济增长预估.
标普目前给印度的主权债信评级为 "BBB-"，展望稳定。
标准普尔周一称，印度必须促进增长，降低财政赤字，并实现金融和财政改革承诺，才能上调其债信评级。 (完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-