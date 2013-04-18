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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:26 BJT

标题新闻：印度2012/13财年出口下降1.8%至3,006亿美元，为2009/10年度来首次下滑

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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