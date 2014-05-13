民调显示莫迪或当选印度新总理

路透新德里5月12日（记者 Shyamantha Asokan） -周一进行的四项出口民调结果显示，印度人民党总理候选人莫迪(Narendra Modi)料将成为印度下一任总理，而印度人民党及其联盟预计将赢得议会多数席位。

但印度选举结果通常很难预测，选举前的民调和选举后的出口民调以往记录都不太可靠。大选计票结果将在周五公布。

对于长期以来宣称莫迪信奉印度教至上论的竞选者来说，莫迪的胜选将令他们遭受打击。他们表示，莫迪应该为其家乡古吉拉特邦2002年爆发的宗教骚乱负责，逾1,000人死于那场骚乱，其中多数是穆斯林。

莫迪2001年开始担任古吉拉特邦首长，也正因为那场骚乱，西方国家疏远莫迪多年。

然而，莫迪在印度政坛的崛起迫使欧美重新作出考量，欧美驻印度大使与莫迪会面，忙于修复关系。

莫迪否认对其本人的指责，印度最高法院在质询中也没有发现证据可以起诉莫迪。

需要获得印度议会超过272席，形成多数党派才能组建新政府，但是这经常需要获得地方党派的支持才能实现。

印度大选投票活动已经进行了五周时间，最终于周一当地时间下午六点结束。

根据研究机构CSDS为CNN-IBN电视网络进行的调查，印度人民党预计获得270-282个席位，而国大党联盟或仅获92-102席，创下历史新低。

在2004年和2009年的大选中，数次全国选后民调都高估了印度人民党可获得的议席。结果是，印度国大党两次牵头组成了联合政府。

尼尔森为ABP新闻进行的另一项调查结果显示，印度人民党领导的联盟将斩获281席。Cicero为India Today集团进行的调查预计，莫迪联盟将获得261-283个议席，C-Voter的预测结果为289席。

Chanakya进行的调查显示，印度人民党将赢得足够席位独立执政。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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